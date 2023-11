Politie doet 55 huisdoorzoekingen om kinderporno, ook tientallen gewaarschuwd

De politie heeft vorige week tientallen mensen die kinderporno downloaden een waarschuwing gegeven. Met een landelijke actieweek wil de politie voorkomen dat deze mensen een stap verdergaan, en bijvoorbeeld zelf kinderen gaan misbruiken.

In totaal zijn er 95 personen gewaarschuwd, meldt de politie. Bij nog eens 55 zijn er ook doorzoekingen in hun woning geweest en computers in beslag genomen. Op basis van informatie die daarop wordt gevonden kan het Openbaar Ministerie besluiten een strafrechtelijk onderzoek te beginnen.

De personen die alleen een waarschuwing hebben gekregen, hebben geen materiaal verspreid. Daarnaast hebben ze geen nieuw materiaal gedownload van onbekende slachtoffers, zegt de politie. Dat is nog steeds strafbaar, maar de politie heeft er in deze gevallen dus toch voor gekozen om het bij een waarschuwing te laten.

'Hopen dat vroege waarschuwing helpt om te stoppen'

"We krijgen duizenden meldingen per jaar als het om kinderporno gaat en die kunnen we nooit allemaal oppakken", legt Annemiek van Noord, rechercheur bij het team bestrijding kinderporno en kindersekstoerisme van de landelijke eenheid, uit in het NOS Radio 1 Journaal.

"We zouden kunnen wachten tot de meldingen zwaarder zijn en dan pas ingrijpen. We hopen door deze vroege waarschuwing dat er gestopt wordt en er hulp gezocht wordt. Dan kunnen wij ons richten op nieuwe zaken. Vanuit de wetenschap is bovendien bekend dat personen die beginnen met downloaden kunnen doorgroeien naar misbruikers. Daarom is het zo belangrijk dit proces te verstoren", aldus Van Noord.

De rechercheur legt uit dat mensen een officiële politiewaarschuwing krijgen. "Dat zetten we in ons systeem. Mochten we nog een melding krijgen, starten we wel een strafzaak en hangt er ook strafverzwaring boven het hoofd", aldus Van Noord.

'Geschrokken, maar ook opgelucht'

Van Noord zegt dat veel mensen schrokken van de waarschuwing, maar ook "opgelucht zijn en het toegeven". "Zo zei iemand deze waarschuwing te gebruiken als nieuwe start. Een ander zei dat het fijn was dat hij er nu eindelijk met iemand over kon praten en dit voor hem een stok achter de deur is om hulp te zoeken. Soms is het voor dit soort mensen beter om hulp te krijgen dan dat we ze vervolgen", zegt Van Noord.

Volgens de politie gaat het om zeer diverse groep aan gevallen, verspreid over het hele land. Wel valt het op dat de groep jongeren groot is. Dat baart Van Noord zorgen.

"Zij vinden het vaak leuk om zoiets door te sturen, maar kunnen maar moeilijk inzien dat achter zo'n foto of video daadwerkelijk iemand schuilgaat. Het houdt het misbruik ook in stand."