Dode bij schietincident in coffeeshop Amsterdam

Bij een schietincident in een coffeeshop in het centrum van Amsterdam is een dode gevallen. Een getuige zei tegen AT5 dat het slachtoffer op een kritieke plek is geraakt en in een levensbedreigende situatie naar het ziekenhuis is gebracht. Daar is het slachtoffer overleden aan zijn verwondingen.

De politie kan verder niets zeggen over de identiteit van het slachtoffer.

Het schietincident was gisteravond in een coffeeshop aan de Nieuwmarkt. Niemand is opgepakt. De politie zegt dat twee verdachten in een auto zijn gevlucht in de richting van de Damstraat.