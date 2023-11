Ultrarechtse Milei wint presidentsverkiezingen in Argentinië

De presidentsverkiezingen in Argentinië zijn gewonnen door Javier Milei. De econoom die als ultrarechts wordt gezien, won volgens de voorlopige uitslag met 56 procent van de stemmen de tweede ronde van rivaal Sergio Massa.

Massa heeft zijn verlies toegegeven. "Het is duidelijk dat de resultaten niet zijn wat we hadden verwacht. Ik heb contact opgenomen met Javier Milei om hem te feliciteren", zei de huidige minister van Economische Zaken, die er ook op wees dat de verantwoordelijkheid nu bij Milei ligt.

De eerste ronde van de Argentijnse stembusgang leverde vorige maand geen nieuwe president op. Om de verkiezingen te winnen moest een kandidaat in de eerste ronde 45 procent van de stemmen behalen, of 40 procent met een grote voorsprong op de nummer twee. Massa kwam op 36 procent, Milei kreeg ongeveer 30 procent van de stemmen.

De economische crisis in het land was het belangrijkste verkiezingsthema. De armoede in Argentinië neemt steeds grotere vormen aan. Enorme inflatie heeft ertoe geleid dat twee op de vijf Argentijnen inmiddels onder de armoedegrens leven.

Trump

Javier Milei (53) is een nieuwkomer in de politiek en wordt vaak vergeleken met de Amerikaanse oud-president Trump en de Braziliaanse oud-president Bolsonaro. Hij zegt voor radicale vrijheid en verandering te staan. Zo wil Milei af van de lokale munteenheid, de peso, en in plaats daarvan de dollar invoeren. Ook is hij voor het versoepelen van de wapenwetgeving en is hij tegen abortus.

Ook het uiterlijk van Milei valt op. Hij draagt graag leren jassen en zegt zijn haar nooit te kammen. Daarom heeft hij de bijnaam El Peluca - de pruik - gekregen. Tijdens zijn campagne werd Milei vaak gezien met een kettingzaag in zijn handen.

Milei richtte in 2021 de partij La Libertad Avanza op. Die partijnaam betekent 'vrijheid gaat vooruit'. Het lukte hem al snel om een zetel te bemachtigen in het lagerhuis van het Argentijnse congres dankzij een goed resultaat bij de lokale verkiezingen in Buenos Aires.