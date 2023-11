Oranje wint jeugd-EK rugby en gaat zich meten met grote landen: 'Enorme stap'

Het Nederlandse rugbyteam voor spelers onder de 20 jaar is Europees kampioen geworden door in de finale van het jeugd-EK met België af te rekenen: 26-16. Oranje onder 20 treedt door de EK-winst toe tot de toptwintig van de wereld. En dat biedt veel perspectief.

Het hoogste Nederlandse jeugdteam promoveert van het derde naar het op een-na-hoogste internationale niveau en gaat meedoen aan de World Champions Trophy. Oranje laat landen als Roemenië, Spanje, Portugal en België achter zich en gaat zich vanaf nu meten met aanzienlijk grotere rugbylanden als Engeland, Schotland, Tonga en Samoa.

In 2021 wisten ook de mannen van het 'grote' Oranje een niveau te stijgen. Nederland verwierf daarmee de status van 'developing nation', waardoor er vanuit de internationale rugbybond flinke sommen 'ontwikkelingsgeld' binnenkwamen. Ook deze EK-winst brengt geld in het laatje.

"Dat was de eerste mijlpaal, dit is de tweede in twee jaar", vertelt Kristof Vanhout, de technisch directeur van Rugby Nederland. "Hiermee nestelen we ons in de subtop van het internationale jeugdrugby. Het was geen grote verrassing dat we het EK wonnen, dat was ook onze doelstelling. Maar dit is een enorme stap."

WK lonkt

De groep tieners die vandaag de EK-finale van België won, moet het toekomstige geraamte vormen van het Nederlands team. Wat dat betreft liggen er volgend jaar al kansen, zegt Vanhout.

"Het WK rugby van 2024 wordt met vier landen meer gespeeld dan het vorige. Wij maken een goede kans daartussen te zitten. En dan zullen er ongetwijfeld ook jongens meedoen die vandaag het EK wonnen. "