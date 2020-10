Makelaars: huizenprijzen zijn blijven stijgen

De huizenprijzen zijn in het derde kwartaal flink gestegen. Volgens makelaarsvereniging NVM is de gemiddelde verkoopprijs in Nederland is in het derde kwartaal op 354.000 euro uitgekomen. Dat is 11,6 procent meer dan in dezelfde periode vorig jaar.

Het aanbod van woningen nam flink toe, maar die woningen zijn net zo snel weer gekocht. Al met al is de woningmarkt daardoor krapper geworden. Halverwege het derde kwartaal stonden er iets meer dan 28.000 woningen te koop. Dat is historisch laag, zegt Lana Gerssen, voorzitter van de vakgroep Wonen bij NVM.

In totaal werden er het afgelopen derde kwartaal 41.583 koopwoningen verkocht door NVM-makelaars die zo'n 65 procent van de markt in handen hebben. Het is qua verkopen het beste derde kwartaal dat de bij NVM aangesloten makelaars ooit hadden. Normaal gesproken is de zomer een rustige periode.

Voor volgend jaar waagt de NVM zich niet aan een voorspelling. "We hebben gezien dat menig voorspelling van banken gesneuveld is", zegt Gerssen. "Ik denk wel dat als we zien dat de rente historisch laag is, het aanbod historisch laag, en de vraag historisch hoog, dat er heel wat moet gebeuren voordat er wat wil veranderen."

Amsterdam wijkt af

Amsterdam is de enige regio waar het aanbod van woningen is toegenomen. Beleggers stoten bezit af en expats vertrekken, zegt Gerssen. Ook verlaten mensen de stad, mede ingegeven door corona.

"De ervaring leert dat Amsterdam voorloopt op de rest van Nederland", zegt voorzitter Jerry Wijnen van de Makerlaarsvereniging Amsterdam. "Maar Amsterdam is ook echt een andere markt dan de rest van Nederland."

Wijnen ziet wel dat de Amsterdamse markt voor beleggers minder interessant is omdat de rendementen vanwege hoge huizenprijzen te laag worden.