Schipholbaas baalt van afblazen krimpplannen: 'Buren trekken aan kortste eind'

Schipholbaas Ruud Sondag is teleurgesteld dat er een streep is gezet door de krimpplannen voor de luchthaven. In Nieuwsuur zegt hij dat de situatie niet houdbaar is voor omwonenden, dat de luchthaven er juridisch wankel voor staat en dat Schiphol 500.000 vluchten per jaar helemaal niet aankan.

Begin deze week maakte demissionair minister van Infrastructuur Mark Harbers bekend dat de geplande krimp van de luchthaven voorlopig niet doorgaat. Vorig jaar zomer werd bepaald dat er per november van dit jaar in plaats van 500.000 vluchten nog 440.000 vluchten per jaar mochten vertrekken vanaf de luchthaven. Later werd dat aantal weer iets naar boven bijgesteld, maar nu is het plan, onder druk van de Europese Unie en de Verenigde Staten, voor nu helemaal van de baan.

Sondag stond juist achter de plannen om te krimpen. Hij wilde zelfs verder gaan dan het kabinet door privéjets te weren en nachtvluchten te schrappen. Door die plannen ging afgelopen september al een streep. Dat nu ook het maximaal aantal vluchten weer terug op 500.000 staat, noemt Sondag teleurstellend. "Onze buren trekken wederom aan het kortste eind."

Volgens Sondag neemt de overlast al jaren toe. "Als je daar geen antwoord op hebt voor die mensen, het eigenlijk een beetje negeert, dan worden zij bozer en bozen. En ik begrijp dat."

Juridisch moeras

Bovendien vreest Sondag in een "juridisch moeras" te verzeilen als de problemen voor omwonenden niet worden aangepakt. "De situatie waar we in zitten is juridisch niet erg stabiel en dat weten we al jaren. De Inspectie voor de Leefomgeving heeft in 2021 al tegen de minister gezegd: pas op, want ik kan dit niet meer goed handhaven."

Afgelopen woensdag, een dag na de aankondiging van minister Harbers over het schrappen van de krimpplannen, werd bekend dat ruim vijfduizend omwonenden van Schiphol de Nederlandse staat mogen aanklagen vanwege jarenlange geluidshinder. Volgens de rechter is de collectieve claim van de bewoners gegrond om een rechtszaak te starten.

500.000 vluchten niet mogelijk

Wat ook meespeelt, zegt Sondag, is dat Schiphol 500.000 vluchten per jaar helemaal niet aankan. "We hebben het steeds over krimp, maar we zijn nog steeds aan het groeien. In 2023 zullen we uitkomen op 435.000 vluchten. Ik weet dat 460.000, waar we op hadden ingezet, al heel wat vroeg van onze luchtverkeersleiders en de airlines. Die 500.000 is helemaal niet mogelijk."

Dat minister Harbers is gezwicht voor de druk van de Europese Commissie en de Verenigde Staten, noemt Sondag een "afweging die hij heeft moeten maken". "Maar ik vind het wel bijzonder dat die druk de belangen van onze buren, waar we in harmonie mee willen leven, eigenlijk onderuit haalt."

Zware dossiers

Sondag werd een jaar geleden de tijdelijke baas van Schiphol nadat zijn voorganger, Dick Benschop, was opgestapt vanwege de chaos op de luchthaven. In de zomermaanden ervoor hadden reizigers te maken met lange wachtrijen en uitvallende vluchten. 1 maart 2024 vertrekt Sondag weer als baas.

Sondag zegt dat in de tussentijd de lange wachtrijen zijn opgelost en dat er veel is gedaan aan de arbeidsomstandigheden van het personeel. "Maar dat geluidsprobleem - en dan heb ik het nog niet eens gehad over de CO2-uitstoot, want dat komt er ook nog aan - zijn zware dossiers die nog jarenlang zullen trekken."

