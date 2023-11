Steek van Napoleon geveild voor recordbedrag: 2,1 miljoen dollar

Een zwarte vilten steek van de Franse keizer Napoleon Bonaparte (1769-1821) heeft op een veiling in Parijs 2,1 miljoen dollar opgebracht.

Aanvankelijk verwachtte veilinghuis Drouot tussen de 600.000 en 800.000 euro voor de 'bicorne', een tweepuntige hoed, te krijgen. Maar al gauw liepen de biedingen veel hoger op. Napoleon had meerdere van deze karakteristieke hoeden.

Dit exemplaar heeft de opbrengst van een vorige veiling, uit 2014, overtroffen: toen bracht een soortgelijk hoofddeksel van 1,8 miljoen dollar op.

De hoed werd in de 18e en 19e eeuw van achter naar voren gedragen, maar Napoleon droeg hem van links naar rechts; en bataille. Zo was de bevelhebber beter zichtbaar voor zijn troepen op het slagveld bij de vele veldtochten die hij in zijn leven ondernam.

De brede zwarte hoed is een van de weinigen die nog bewaard zijn gebleven, en werd geveild omdat de eigenaar, een verzamelaar, is overleden. Wie de nieuwe eigenaar is, is niet bekendgemaakt.