Voormalige Amerikaanse presidentsvrouw Rosalynn Carter (96) overleden

De Amerikaanse voormalige first lady Rosalynn Carter is overleden op 96-jarige leeftijd. De echtgenote van oud-president Jimmy Carter leed aan dementie en verkeerde al maanden in slechte gezondheid. Juist dit weekend was ze opgenomen in het hospice waar haar man al langer verblijft.

De Carters zijn 77 jaar getrouwd geweest en tijdens Carters presidentschap (1977-1981) was zijn vrouw zijn belangrijkste adviseur. Anders dan andere presidentsvrouwen was ze aanwezig bij kabinetsvergaderingen, sprak ze zich uit over controversiële onderwerpen en verving ze haar man op buitenlandse reizen. Ook trad ze soms op als diens gezant. Adviseurs in het Witte Huis duidden haar achter haar rug om aan als 'co-president'.

Ze stak haar betrokkenheid bij regeringszaken niet onder stoelen of banken. Dat ging zo ver dat ze zich na een herverdeling van kabinetsposten eens gedwongen zag om een verklaring af te leggen. "Ik ben niet degene die de regering leidt."

Schril contrast

Insiders in Washington schatten haar politieke instinct hoger in dan dat van haar man. Adviseurs verzekerden zich veelal eerst van haar steun alvorens ideeën of projecten aan de president voor te leggen. De Carters erkenden zelf dat dat beeld wel klopte.

Na de enorme verkiezingsnederlaag van Carter tegen Ronald Reagan in 1980 droomde Rosalynn hardop van een comeback, wat op dat moment al zeer onwaarschijnlijk leek. En later gaf ze ook toe dat ze terugverlangde naar het bestaan in het Witte Huis, dat in schril contrast stond met het rustige leven van de Carters op hun boerderij in het landelijke Plains, hun geboorteplaats in Georgia waar ze trouwden en altijd bleven wonen. Ze kenden elkaar hun hele leven, sterker nog: de verpleegkundige die Rosalynn ter wereld bracht was de moeder van Jimmy.

Sexy onderwerpen

Zoals gebruikelijk bij first ladies koos ze tijdens het presidentschap van haar man ook onderwerpen om zichzelf mee te profileren, geestelijke gezondheid en problemen van ouderen in haar geval. Toen de media naar haar smaak onvoldoende berichtten over haar inspanningen kregen die het verwijt dat ze alleen maar over 'sexy onderwerpen' wilden schrijven.

Na hun vertrek uit Washington richtte het echtpaar het Carter Center in Atlanta op, waarmee zij zich bleef inzetten voor mentale gezondheid en Jimmy bemiddelde bij conflicten in de hele wereld. Ook zetten ze zich in voor betere levensomstandigheden in ontwikkelingslanden.