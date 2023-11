Leger Israël: tunnel gevonden onder al-Shifa-ziekenhuis

Israël stelt al langer dat er tunnels van Hamas onder het ziekenhuis liggen, maar Hamas heeft dat altijd ontkend. De twee partijen zijn verwikkeld in een informatie-oorlog waarbij zowel Hamas als Israël de wereld probeert te overtuigen van zijn gelijk. Het is voor het eerst dat het leger zijn aantijgingen ondersteunt met gedetailleerd beeldmateriaal.

De tunnel zou 55 meter lang zijn en onder het complex doorlopen. Ook zouden er wapens zijn gevonden in een voertuig bij die tunnel. "Vanavond hebben we de eerste geavanceerde tunnel gevonden", wordt in een van de video's gezegd van het leger gezegd.

Te zien is hoe een drone via een schacht naast het ziekenhuis naar beneden vliegt, en vervolgens een tunnel bereikt. Aan het eind van de tunnel zit volgens Israël een deur die bestand is tegen zware explosies. Eerder werden ook wapens aangetroffen in het complex van het al-Shifa-ziekenhuis.

'Leugens'

Het door Hamas aangestuurde ministerie van Volksgezondheid doet het bericht dat Israël "terreurtunnels" zou hebben gevonden af als onzin. "Pure leugens", zegt de directeur tegen Al Jazeera. Het Israëlische leger "is al acht dagen in het ziekenhuis en heeft nog niets gevonden", wordt de directeur geciteerd.

Het Israëlische leger deelt ook bewakingsbeelden van het ziekenhuis op 7 oktober, de dag van de terreuraanslagen in Israël. Daarop is volgens Israël te zien hoe een Thaise en Nepalese gijzelaar het ziekenhuis in worden gebracht door gewapende mannen. Een van hen wordt met een buikwond op een brancard door het ziekenhuis gereden.

'Militair vermoord in ziekenhuis'

Israël beweert ook dat de 19-jarige Israëlische militair Noa Marciano is vermoord in het al-Shifa-ziekenhuis. Er is geen bewijs gepubliceerd om de claim te ondersteunen.

Hamas meldde vorige week dat Marciano was omgekomen door een Israëlische luchtaanval, maar volgens het leger klopt die lezing niet. Uit pathologisch onderzoek en informatie van inlichtingendiensten zou blijken dat de ontvoerde vrouw gewond is geraakt bij een Israëlische luchtaanval, toen ze werd vastgehouden in een gebouw nabij het al-Shifa-ziekenhuis.

Situatie rampzalig

Voor Israël was de stelling dat Hamas vanuit het ziekenhuis opereert de voorbije weken het argument om aanvallen in het gebied rond het ziekenhuis te rechtvaardigen. De duizenden patiënten en het ziekenhuispersoneel, zo klonk het, werden door Hamas als menselijk schild ingezet.

Vandaag zijn 31 baby's uit het ziekenhuis geëvacueerd. Ze zijn per per ambulance naar Rafah, in het zuiden van Gaza, gebracht. Daarvandaan gaan ze morgen naar Egypte, zo melden de autoriteiten van Gaza.

De te vroeg geboren baby's zijn naar het Tal-as-Sultan-ziekenhuis in Zuid-Gaza gereden. Wereldgezondheidsorganisatie WHO meldt dat naast de 31 baby's ook zes zorgmedewerkers en tien familieleden van het personeel zijn geëvacueerd. Volgens WHO-chef Tedros zullen er meer van dit soort evacuaties volgen. De situatie in het ziekenhuis is volgens de organisatie rampzalig.