Ontketende Humphries wint Grand Slam of Darts, zijn tweede majortitel

In Wolverhampton heeft darter Luke Humphries de finale van de Grand Slam of Darts op overtuigende wijze gewonnen. De Engelsman was met 16-8 veel te sterk voor zijn landgenoot Rob Cross. Het is pas de tweede majortitel van de 28-jarige Humphries. Begin oktober boekte hij bij de World Grand Prix zijn eerste zege op een van de grote toernooien van dartsbond PDC en zijn vorm had hij duidelijk meegenomen naar Wolverhampton.

De Grand Slam of Darts De Grand Slam of Darts is een van de vijf grootste PDC-toernooien. Alle finalisten van tv-toernooien in het afgelopen jaar plaatsen zich, aangevuld met winnaars van andere reeksen en kwalificatietoernooien. Het is het enige toernooi dat een poulefase kent.

In de groepsfase won Humphries al zijn partijen, zoals die tegen Dirk van Duijvenbode (5-1). In de knock-outfase had hij het alleen in de kwartfinale tegen Gary Anderson moeilijk. In de finale leek het er heel eventjes op dat beide darters, die voor het eerst in de finale stonden in Wolverhampton, er een zeer spannende partij van zouden maken. Humphries nam snel een 2-0 voorsprong, maar Cross deelde meteen een tikje uit. Met Humphries op grote achterstand gooide de wereldkampioen van 2018, zonder dat het nodig was, 170 uit. Cross trok daarna de stand gelijk en Humphries hield zijn eigen leg om met een 3-2 voorsprong de eerste pauze in te gaan.

Foto: c3f69363-0292-3f07-aabd-b1b6375d4a0b - Kieran Cleeves/PDC