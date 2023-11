Hoe de Israëlische media berichten over de oorlog

Is het mogelijk om gebalanceerd verslag te doen van een oorlog als je zelf één van de partijen bent? De grootste Israëlische radio- en televisiezenders hebben het er moeilijk mee. Dat is anders dan bij voorgaande oorlogen. "We doen verslag van onze eigen overlevingsoorlog."

"Goedemorgen. Het is 06.45 uur en we zijn vanmorgen vroeg op de redactie omdat er talloze raketten en granaten op Israël worden afgeschoten". Voor deze mededeling op Channel 12, de grootste nieuwszender van Israël, werd op 7 oktober een reportage over popster Taylor Swift van het ene op het andere moment afgebroken. Sindsdien zijn de uitzendingen op de nieuwszenders onophoudelijk doorgegaan.

Nu, 44 dagen later, openen de journaals vaak met een overzicht van de gesneuvelde militairen, vaak gevolgd door diplomatiek nieuws, en berichten over de families van de Israëliërs die door Hamas gegijzeld zijn.

Slachtoffers in Gaza

Informatie over slachtoffers in Gaza komt pas veel later. Vaak schuift er dan iemand aan in de studio die het nieuws op de Palestijnse zenders volgt en daarover vertelt. Bij eerdere conflicten met Hamas of Hezbollah was dat anders.

Bij de oorlog met Hamas in 2006 bijvoorbeeld waren er bijvoorbeeld live gesprekken met mensen in Gaza. Tijdens de oorlog tegen Hezbollah in dat jaar werd veel nadrukkelijker verteld wat er op Al Manar, de televisiezender van Hezbollah, werd bericht. Wat is er journalistiek veranderd?

"7 oktober" zegt Ofer Hadad resoluut. Samen met Amalia Duek presenteert hij het middagnieuws op Channel 12. "Ik ben geen Amerikaanse journalist die de oorlog in Afghanistan verslaat. Mijn broer zit in het leger. Mijn ouders wonen in het noorden, aan de grens met Libanon. En als ik thuis ben, moet ik regelmatig met mijn kinderen naar de schuilkelder. Vergis je niet: uiteindelijk vechten we tegen terroristen". De oorlog duurt ook langer dan die in 2006 en aan Israëlische kant vallen er veel meer doden.