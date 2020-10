Uit een dierentuin in San Francisco is afgelopen nacht een ringstaartmaki verdwenen. Er was ingebroken in het hok waar het dier woonde, zagen agenten vanochtend.

Omdat maki een bedreigde diersoort is die specialistische zorg nodig heeft, schakelt de politie de hulp in van burgers.

Wie het dier ziet, moet de politie bellen. "Wees alsjeblieft voorbereid om de maki's huidige locatie door te geven en een beschrijving van wie hem bij zich heeft", vraagt de politie.