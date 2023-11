Groenen bezorgt PSG zege in blessuretijd, Roord scoort in Manchester Derby

Tegen Fleury was PSG veel beter, maar pas in blessuretijd maakte Groenen het verschil. De Oranje-international kreeg de bal op de rand van de zestien, draaide open en schoot al vallend onhoudbaar in de verre kruising.

Doelpunt Roord, blessure Pelova

In de Manchester Derby was Jill Roord trefzeker op het voor haar ploeg 'City' vijandelijke Old Trafford. Manchester City kwam op achterstand, maar won uiteindelijk - ondanks een rode kaart voor Laia Alexandri - met 1-3 van Manchester United.

Met een voor haar typisch laag schot zette Roord de Citizens weer op gelijke hoogte. Na de goal van Roord pakte Manchester City, waar Kerstin Casparij tijdens de tweede helft inviel, door en wipte met de zege over de stadsgenoot heen naar de derde plek in de Women's Super League.