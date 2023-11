België groepswinnaar mede dankzij Lukaku, Spanje en Portugal winnen ook

België heeft de EK-kwalificatiereeks met een 5-0 overwinning op Azerbeidzjan afgesloten en werd daarmee winnaar van groep F. Spits Romelu Lukaku stal de show in het Koning Boudewijn Stadion met vier doelpunten.

Het al geplaatste Spanje sloot de kwalificatiereeks af met een 3-1 zege op Georgië. Daarmee pakten de Spanjaarden ook de winst in groep A. Het uitvallen van talent Gavi wierp een grote schaduw over de wedstrijd. Gevreesd wordt dat de middenvelder van Barcelona, die in tranen het veld verliet, zijn kruisband heeft afgescheurd.

België

De Rode Duivels waren al zeker van kwalificatie, maar trakteerden het publiek af en toe op fraai aanvalsspel. Lukaku scoorde in de zeventiende minuut met een geplaatste kopbal de 1-0 en schoot negen minuten later de 2-0 hard binnen.

Lukaku nam daarna ook de 3-0 (kopbal) en 4-0 (schot) voor zijn rekening en werd daarmee de eerste Belgische international die vier keer in één helft wist te scoren. De aanvaller van AS Roma kwam daarmee op een totaal van veertien goals in de kwalificatiereeks.