Verkiezingsuitzending NOS Jeugdjournaal: een bonte bal, een quiz en een torentje

Geert Wilders, de lijsttrekker die bij kinderen het bekendst blijkt te zijn, was de enige van de zes die al eerder een verkiezingsuitzending had bijgewoond. Hij noemde het "één van de leukste dingen van de campagne". "Je doet dingen die je anders niet doet, dus ik ben benieuwd wat het vandaag weer allemaal wordt", zei hij.

Voor de speciale uitzending waren Dilan Yesilgöz (VVD), Frans Timmermans (PvdA/GroenLinks), Geert Wilders (PVV), Rob Jetten (D66), Caroline van der Plas (BBB) en Henri Bontenbal (CDA) uitgenodigd. "Omdat ze veel zetels hebben of verwacht wordt dat ze er veel gaan krijgen", klonk het. Opvallende afwezige was NSC-voorman Pieter Omtzigt: hij kon er niet bij zijn.

Wat zou u doen als u 1 miljoen euro had? Wat is uw grootste angst? Heeft u een idee hoe we de oorlog tussen Israël en Gaza kunnen stoppen? Het waren geen voorzichtige vragen die de lijsttrekkers in de speciale Verkiezingsuitzending van het NOS Jeugdjournaal voorgelegd kregen. En een aantal politici liet zich ook van een andere kant zien.

Alle lijsttrekkers moesten zich voorstellen en als ze dat gedaan hadden, moesten ze een meerkleurige bal naar de volgende gooien. Niet geheel toevallig was daarom Henri Bontenbal als eerst aan de beurt: hij zei dat hij het erg leuk vond om muziek te maken (hij speelt piano, orgel en een beetje saxofoon).

Iedere lijsttrekker kreeg de tijd om de eigen partij aan te prijzen met een zogenoemd "verkooppraatje", maar er was ook tijd om persoonlijke vragen te beantwoorden. Zo weten we nu dat als Bontenbal 1 miljoen euro had, hij geld zou investeren in een bedrijf dat met duurzame energie bezig is. Hij zou niet minder gaan werken, omdat hij werken daarvoor te leuk vindt.

Timmermans werd gevraagd wat zijn grootste angst is. Daar hoefde hij niet lang over na te denken: "Dat er iets met je kinderen of kleinkinderen gebeurt." En hoe gaat Yesilgöz ermee om als ze een blunder maakt? "Ik kan wel het hardste om mijzelf lachen, misschien ga je dat zo meteen wel zien!"

De kreet van Ronaldo

Rob Jetten moest uitleggen waarom hij het zo belangrijk vindt dat iedereen zichzelf kan zijn. Hij vertelde dat het voor hem vanwege zijn geaardheid moeilijk was om zichzelf te zijn op school. "Daar schaamde ik me heel erg voor en ik durfde er niet over te praten, omdat ik bang was om gepest te worden." Daarom is het belangrijk om het te bespreken als je gepest wordt, benadrukte Jetten.

Ook was er tijd voor een quiz, waarvoor de lijsttrekkers twee teams moesten vormen. Na een korte aarzeling werden dat een team met Timmermans, Van der Plas en Jetten en eentje met Bontenbal, Yesilgöz en Wilders. Toen vervolgens bleek dat het eerste team 'Team links' werd genoemd, protesteerde Van der Plas, lachend: "Ho! Stop deze show! Zeg maar gewoon team L", zei ze. "Voor deze ene keer Caroline, dat kan", voegde Jetten haar toe.

In de quiz werd getest hoe goed alle lijsttrekkers kinderen kennen. De vraag hoe de kreet van voetballer Cristiano Ronaldo klinkt die hij laat horen na een doelpunt, maakte veel los. Timmermans wist de bijbehorende beweging enigszins na te bootsen, maar beide teams hadden het geluid verkeerd. Voor de beweging kreeg Timmermans wel een punt, tot verontwaardiging van Yesilgöz.

Puzzelstukje achterhouden

Ten slotte was er een finalespel, waarvoor de twee teams zo snel mogelijk een torentje moesten bouwen. Daar viel op hoe graag Yesilgöz wilde winnen. Ze leek zelfs een puzzelstukje van Team links opzettelijk achter te houden. Het leverde wel het voor haar gewenste resultaat op: Team rechts won. Of het een voorbode is voor de verkiezingsuitslag, moet blijken na 22 november.