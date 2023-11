Djokovic verpest Italiaans feest met zevende eindzege ATP Finals

De jonge tennisser domineerde de voorpagina van sportkrant La Gazzetta dello Sport, kreeg in Turijn bezoek van onder anderen voetbalcoach Antonio Conte en werd zondagochtend bij zijn hotel door een menigte fans opgewacht voor een selfie.

De prestaties van de 22-jarige Sinner zorgden ervoor dat de Italiaanse euforie de voorbije dagen tot grote hoogte was gestegen.

De 36-jarige Djokovic heeft nu het recordaantal titels bij de ATP Finals in bezit. Hij deelde tot deze editie het aantal eindzeges met de Zwitser Roger Federer (zes). De Amerikanen Pete Sampras en Ivan Lendl kwamen tot vijf titels en de Roemeen Ilie Nastase won het toernooi vier keer.

Novak Djokovic heeft in Turijn voor de zevende keer de ATP Finals gewonnen. De Serviër beëindigde met een ijzersterk optreden de opmars van de Italiaanse publieksfavoriet Jannik Sinner op het eindejaarstoernooi: 6-3, 6-3.

Hoe hartstochtelijk de ongeveer 13.000 Italiaanse fans Sinner ook aanmoedigden, Djokovic gaf geen krimp. De Serviër serveerde in de eerste set fenomenaal (zeven aces) en balde de triomfantelijk vuist na de setwinst.

Maar zondagavond werd de Italiaanse euforie getemperd. Djokovic was direct bij de les en dwong Sinner, die wat gehaast speelde, tot het maken van fouten. De Serviër speelde zaterdag al een voortreffelijke halve finale tegen Carlos Alcaraz (6-3, 6-2) en deed daar nu een schepje bovenop.

Sinner ging gedurende het toernooi goed om met alle aandacht, getuige zijn overwinningen op Djokovic (groepfase) en Daniil Medvedev in de halve finales op zaterdag.

Sinner leverde in de tweede set door onnodige fouten direct zijn service in en leek rijp voor de sloop. De Italiaan gaf niet op en kreeg op 2-3 op de service van Djokovic twee breekkansen, maar de Serviër werkte die weg.

Djokovic hield de partij onder controle, zelfs toen Sinner het publiek op de banken kreeg door op 2-4 een game van ruim vijftien minuten te winnen. Even leek de tennisser uit Zuid-Tirol toch nog vleugels te krijgen. Hij balde vaker zijn vuist na een gewonnen punt, maar verzuimde door slordigheden zijn kansen te pakken.

In de slotgame maakte Sinner opnieuw te veel fouten en stond de verdediging van Djokovic als een huis. Sinner sloeg op het eerste wedstrijdpunt van Djokovic een dubbele fout, wat illustratief was voor de matige tweede set die de Italiaan had gespeeld.