Iraanse rapper die stem werd van protestbeweging onverwachts vrijgelaten

Het Iraanse regime heeft rapper Toomaj Salehi, een belangrijk gezicht van de anti-overheidsprotesten van vorig jaar, onverwachts vrijgelaten. De artiest had een celstraf van zes jaar opgelegd gekregen, maar volgens een Iraanse mensenrechtenorganisatie is hij sinds gisteravond na het betalen van een borgsom op vrije voeten.

In zijn muziek sprak Salehi onder meer zijn steun uit aan de protestbeweging die het land vorig jaar maandenlang in zijn greep hield. De directe aanleiding voor de golf demonstraties was de dood van de 22-jarige Koerdisch-Iraanse vrouw Mahsa Amini, die in het ziekenhuis overleed nadat ze was vastgehouden door de moraalpolitie.

Afgelopen juli kreeg Salehi een forse celstraf opgelegd, maar daar zette de hoge raad om onbekende redenen een streep door. De zaak ligt volgens internationale persbureaus nu bij een lagere rechtbank. Daarover is nog veel onduidelijk.

Gevreesd voor doodstraf

De rapper was aangeklaagd voor zaken waarop in Iran de doodstraf staat, zoals "propaganda gericht tegen de staat". Gevreesd werd aanvankelijk dat hij de doodstraf ook echt zou krijgen.

Op zijn eigen pagina op X wordt ook melding gemaakt van de vrijlating. Volgens het bericht heeft de 33-jarige rapper precies een jaar en 21 dagen vastgezeten, waarvan hij er 252 in eenzame opsluiting heeft doorgebracht.

Volgens het bericht heeft hij verwondingen opgelopen in gevangenschap. In het bericht op X wordt ook een citaat van Salehi gedeeld: "Ik dacht dat alleen opgesloten zitten het ergste was. Maar als enige vrijkomen terwijl anderen nog vastzitten, is nog bitterder".