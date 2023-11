Oranje traint in Algarve voor duel met Gibraltar, Dumfries blijft binnen

Het Nederlands elftal heeft zondagmiddag onder de Portugese zon zijn eerste training afgewerkt in aanloop naar het slotduel van de EK-kwalificatiereeks dinsdag met Gibraltar in Estadio Algarve. Alleen Denzel Dumfries liet zich niet zien. De verdediger bleef binnen op de hometrainer. Reden tot zorg is er niet.

Los van wat dansjes in de kleedkamer na afloop, werd er geen groot feest gevierd na de 1-0 zege op de Ieren van zaterdagavond in de Johan Cruijff Arena, waarmee kwalificatie voor het EK werd veiliggesteld .

Met het EK-ticket op zak vloog Oranje zondagmorgen om 10.30 uur van Amsterdam naar Faro, in de Algarve. Doorgaans vertrekt het Nederlands elftal pas een dag voor de wedstrijd richting het buitenland.

Rustige training

De Portugese zon in combinatie met de perfecte trainingsfaciliteiten maken duidelijk waarom Oranje eerder is gegaan. In Quinta de Lago, met een temperatuur van zo'n 20 graden, deden de basisspelers het zoals gebruikelijk rustig aan, een dag na de wedstrijd.

Na wat oefeningen hielden zij het na een kwartier voor gezien op het veld. Op maandag staat er een serieuze training op het programma.

De wisselspelers hielden het langer vol op het luxueuze complex 'The Campus', waar clubs als Paris Saint-Germain, Manchester City en Ajax al eens op trainingskamp gingen.