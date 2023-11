Ondernemer Wim van der Leegte was boegbeeld van de Nederlandse maakindustrie

Een van de zaken waar Van der Leegte om herinnerd zal worden was de deal die VDL Groep wist te sluiten met BMW. In 2012 nam VDL de noodlijdende autofabrikant NedCar in Born over, de enige grote autofabrikant van Nederland. Hij betaalde daarvoor het symbolische bedrag van 1 euro aan Mitsubishi.

VDL Groep is actief in 19 landen, maar thuismarkt Nederland bleef het belangrijkst voor Van der Leegte. Hij was tegenstander van uitbesteding naar lagelonenlanden en wilde de werkgelegenheid voornamelijk hier houden. Toen hij in 2016 met pensioen ging en het stokje overdroeg had het bedrijf 14.000 werknemers en een omzet van ruim drie miljard euro.

Van der Leegte kocht een aantal slechtlopende bedrijven in Brabant op, waaronder twee belangrijke partners: DAF Bus International in 1993 en Philips Enabling Technologies Groep in 2006. Ook is een van de dochterbedrijven een belangrijke leverancier van de eveneens uit Brabant afkomstige chipfabrikant ASML.

Kort nadat Van der Leegte was begonnen bij het bedrijf raakte zijn vader overspannen, waardoor hij al snel veel verantwoordelijkheden kreeg. In 1972 nam hij alle aandelen van zijn vader over en bleef vervolgens 44 jaar aan het roer. Onder zijn bewind werden er steeds meer bedrijven overgenomen en opgestart, allemaal onder de paraplu van de VDL Groep, met zijn initialen in de bedrijfsnaam.

Maar de relatie met BMW had geen happy end. Door de coronapandemie zakte de verkoop van nieuwe auto's in en BMW wilde weer in eigen huis gaan produceren. Inmiddels is bekend dat van de oorspronkelijke bijna 4000 medewerkers van VDL Nedcar er slechts 435 kunnen blijven. Er is nog geen nieuwe opdrachtgever gevonden en het contract met de Beierse autofabrikant loopt in maart volgend jaar af.

De samenwerking met BMW eindigde overigens niet meer onder bestuur van Wim van der Leegte, want in 2016 trad de derde generatie toe tot de hoofddirectie: zijn kinderen Pieter, Jennifer en Willem van der Leegte, de laatste als president-directeur.

"We zijn diep bedroefd door dit plotselinge verlies. Wim is allereerst een geweldige echtgenoot, vader en grootvader voor ons geweest", schrijven ze in een verklaring namens de familie. "Wij voelen ons gesterkt door de vele blijken van medeleven en willen daar iedereen hartelijk voor bedanken. Ons pa heeft voor velen grote betekenis gehad."