Miljoenenboete Heineken voor opdringen bier aan Britse pubs

Heineken zet Britse pubs onrechtmatig onder druk om bier van het bierbedrijf te verkopen. Dat oordeelt de Britse toezichthouder, de PCA. De biergigant krijgt daarom een boete van 2 miljoen pond, omgerekend ruim 2,2 miljoen euro.

Star Pubs and Bars, onderdeel van Heineken, is huurbaas van verschillende kroegen in het Verenigd Koninkrijk. Dat is niet een ongebruikelijke constructie, ook in Nederland pachten horecaondernemers panden bij het bierbedrijf.

Het bedrijf heeft een regeling met de Britse huurders waarin staat dat ze Heinekenbier moeten schenken. Bedrijven die zich los willen maken van die afspraken, moeten aan 'onredelijke' eisen voldoen volgens de toezichthouder.