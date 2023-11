Nummer twee Roda morst punten bij Cambuur en ziet Willem II uitlopen

Roda JC heeft in de eerste divisie twee punten gemorst bij SC Cambuur. De nummer twee van de ranglijst kwam in Friesland niet verder dan een 1-1 gelijkspel.

Door het 1-1 gelijkspel kruipt Roda maar een punt dichter bij koploper Willem II, dat vrijdag met 3-1 van VVV-Venlo won en nu drie punten meer heeft. Cambuur blijft zesde, op vijf punten van Roda.

Cambuur begon ijzersterk aan het duel. Roda kon de bal niet wegwerken uit het eigen strafschopgebied, waarna aanvaller Milan Smit profiteerde. Hij vond na doorkoppen van Wiebe Kooistra al na vier minuten het net en niet veel later waren Remco Balk en Smit ook al dicht bij de 2-0.

Roda maakt gelijk

Roda kwam na een klein kwartier echter langszij. Gabi Caschili vloerde Teun Bijleveld, die slim voor zijn tegenstander was gekropen maar daarbij geraakt werd en naar het gras ging. Walid Ould-Chikh schoot, via de hand van doelman Yanick van Osch, raak vanaf de stip.

In het restant van de enerverende eerste helft had Roda de overhand, maar Cambuur bleef overeind. Roda was met verzorgd positiespel ook na rust de betere ploeg, al werd Cambuur ook af en toe gevaarlijk. Vlak voor tijd was jeugdexponent Sami Ouaissa nog dicht bij de 1-2 voor Roda, maar zijn schot werd gepakt door Van Osch.