Australische cricketers winnen WK en verpesten Indiaas feestje

De Australische cricketers hebben in de dertiende editie van het WK hun zesde wereldtitel in de wacht gesleept. In de finale in Ahmedabad werd gastland India met zes wickets verslagen.

Dat totaal leek niet afdoende en de Australische openingsbatsmen maakten hun intenties direct duidelijk door al in de eerste over de bal drie keer het veld uit te slaan.

India lag in de touwen, maar was nog zeker niet knock-out. De fastbowlers van het gastland bleken op dit WK menigmaal nauwelijks te bespelen en ook dit keer sloegen ze hard terug: met drie snelle wickets was India weer helemaal terug in de wedstrijd. Het publiek geloofde er weer in en schreeuwde de kelen schor.

Indiase storm

Australië had iemand nodig die het hoofd koel kon houden en Head vervulde die rol met verve. De 29-jarige extreem aanvallende speler wist zijn natuurlijke instinct in te tomen en zorgde ervoor dat de Indiase storm overwaaide. Pas toen hij Australië in veiliger water had geloodst, ging hij weer helemaal los.

Head wilde de wedstrijd in stijl beëindigen door met een harde zes het totaal van India te overtreffen, maar dat was hem niet gegund. Hij werd op de rand van het veld gevangen voor 137 runs, maar een bal later was de winst voor Australië alsnog in de knip.