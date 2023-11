Vanavond op tv: Omtzigt wil toch premier worden • Schipholbaas over afblazen krimp • Tweede ronde verkiezingen Argentinië

Schipholbaas Ruud Sondag over niet doorgaan krimpplannen

De voorgenomen krimp van Schiphol naar 460.000 vluchten per jaar gaat voorlopig niet door, besliste demissionair minister Harbers van infrastructuur eerder deze week. De Europese Unie en de VS hadden kritiek op de krimpplan, dus kunnen er volgend jaar nog 500.000 vluchten via Schiphol gaan. Interim directeur van Schiphol Ruud Sondag schuift aan in de studio.