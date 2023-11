Masia wereldkampioen Moto3, Veijer week na eerste zege tiende in Qatar

De 23-jarige Masia bleef David Alonso en Deniz Öncü na een spannende en zenuwachtige race nipt voor. Zijn naaste achtervolger, de Japanner Ayumu Sasaki, finishte als zesde en kan de achterstand op Masia niet meer overbruggen. Volgend weekend wordt het seizoen afgesloten in Valencia.

Een week na zijn historische eerste grandprixzege heeft Colin Veijer geen grote rol van betekenis kunnen spelen bij de Grote Prijs van Qatar. De motorcoureur finishte als tiende en zag de Spanjaar Jaume Masia wereldkampioen worden door te winnen in Lusail.

Masia startte op de tiende plaats, maar meldde zich op tijd voorin om de aanval op de weggereden Sasaki te openen. Toen Sasaki was teruggehaald trok Masia de omvangrijke kopgroep, waar ook Veijer lang deel vanuit maakte, uit elkaar. De Spanjaard controleerde de slotfase en kon na de finish zijn wereldtitel vieren.

Veijer, in de elfde ronde nog in de voorste gelederen, zakte weg toen de kopgroep uiteenviel en kwam uiteindelijk als tiende over de streep.