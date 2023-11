Kiplimo wint Zevenheuvelenloop en evenaart wereldrecord, Tesfu beste Nederlander

Jacob Kiplimo heeft de 38ste editie van de Zevenheuvelenloop gewonnen. De Oegandese wereldkampioen veldlopen had voor de vijftien kilometer in en rond Nijmegen 41 minuten en vijf seconden nodig, een evenaring van het wereldrecord van zijn landgenoot Joshua Cheptegei uit 2018.

Kiplomo's landgenoot en de winnaar van vorig jaar Rogers Kibet werd nu op 1.39 minuut achterstand tweede. De Keniaan Amos Serem werd derde met een tijd van 43.07.

Tesfu beste Nederlander

Filmon Tesfu werd vierde in 43.07 en was, net voor Mike Foppen, de beste Nederlandse atleet. De Keniaanse Beatrice Chepkoech won bij de vrouwen in 47.12.

Jill Holterman was met de zevende plaats (49.59) de beste Nederlandse.