Verrassende uitslagen mannenhockey; Den Bosch spant kroon met sensationele comeback

De hockeyers van Den Bosch hebben in de Tulp Hoofdklasse in een aantrekkelijk duel gestunt met een gelijkspel (4-4) bij koploper Pinoké. De Amsterdammers stonden halverwege met 1-3 voor in Den Bosch en leken na de 1-4 de zege al binnen te hebben, maar konden een opmerkelijke comeback van de thuisploeg niet afwenden.

Den Bosch bleef knokken en dat werd beloond. De late gelijkmaker van Koen Bijen was tekenend voor de manier waarop Den Bosch erin bleef geloven. Hij drukte, zonder een keiharde voorzet goed te kunnen zien, zijn stick op het juiste moment tegen de grond om binnen te kunnen tikken.

De blijdschap spatte ervan af bij de 25-jarige Bijen: "Ik wist dat het nog een minuut was en dat we dus een resultaat haalden tegen de kampioen. Daar zijn we heel blij mee", zei Bijen.

Vrouwen Den Bosch als koploper winterstop in

Ook bij de vrouwen stond de wedstrijd Den Bosch-Pinoké op het programma. Door een eenvoudige 0-4 zege gaat Den Bosch als koploper de winterstop in. SCHC bleef wel in het spoor van Den Bosch door met 2-1 van Bloemendaal te winnen.