Hockeysters Den Bosch herpakken zich tegen Pinoké en gaan aan kop de winterstop in

Den Bosch gaat door een eenvoudige 0-4 zege bij Pinoké als koploper de winterstop in. De hockeysters van SCHC blijven in het spoor van Den Bosch, zij wonnen ook in de Tulp Hoofdklasse: met 2-1 van Bloemendaal.

Den Bosch had wat recht te zetten na het puntenverlies van vorige week in Tilburg (1-1). De voorhoede toonde tegen Pinoké weer in goede vorm te zijn, halverwege stond er al een riante 0-3 voorsprong op de borden.

Hele voorhoede trefzeker

Ook in strafcorners toonde Den Bosch sterke verbetering, na de vele missers vorige week werden tegen Pinoké twee uit twee benut. Na een goedgeplaatste strafcorner van Frédérique Matla (0-1) werden mede-aanvallers Maartje Krekelaar en Joosje Burg vrij voor het doel gezet voor 0-2 en 0-3. Krekelaar tekende uit de rebound van de tweede Bossche strafcorner ook nog voor de 0-4.