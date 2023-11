Alvarado opnieuw sterkste in wereldbeker veldrijden, Pieterse tweede bij rentree

Ceylin del Carmen Alvarado heeft voor het tweede weekend op rij een wereldbekerwedstrijd veldrijden gewonnen. In het Franse Troyes versloeg Alvarado topfavoriete Puck Pieterse, die haar rentree maakte, en kwam ze met tranen in haar ogen over de finish.

De 21-jarige Pieterse had na een drukke zomer, waarin ze onder andere Europees kampioene mountainbike werd, een rustpauze ingelast. Bij haar terugkeer in het wereldbekercircuit zat een gedroomde strijd met Fem van Empel er nog niet in, omdat Van Empel momenteel van een wielervrije periode geniet.

Maar in afwezigheid van Van Empel was de 25-jarige Alvarado haar grote concurrente en dat leverde een fraaie tweestrijd op. De winnares van de wereldbekerwedstrijd van vorige week in Dendermonde had het in de eerste ronde nog wat moeilijk met het parcours en ging meerdere keren onderuit. In de modder glipte ze weg, waarna ze op de trap een trede miste en nogmaals onderuitging.

Veerkracht

Alvarado toonde haar enorme veerkracht en sloot na een lange achtervolging toch weer aan bij Pieterse. "Aan haar manier van rijden zag ik wel dat zij ook vermoeid was", zei ze daarover na de finish. En eenmaal aangesloten, was ze niet van plan in het wiel van Pieterse te blijven zitten. Ze nam direct de leiding over en versnelde. Pieterse kon niet volgen.