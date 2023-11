Twente verslaat Ajax in weinig sprankelende topper en blijft foutloos in eredivisie

Onzekere verdediging

FC Twente draaide tot nu toe een perfect seizoen in de eredivisie, alle wedstrijden werden gewonnen door de Tukkers. Ajax had tot vandaag nog maar twee verliespunten in de competitie en won afgelopen week in de Johan Cruijff Arena van PSG in de eerste Champions League-wedstrijd uit de historie. Aan vertrouwen dus geen gebrek bij beide ploegen.

De eerste kans voor de wedstrijd was voor Ajacied Tiny Hoekstra, die door kon lopen richting het doel van Twente toen Leonie Vliek een foutje maakte. Hoekstra schoot recht op keepster Daniëlle de Jong. Ook FC Twente kwam een aantal keer dicht bij een doelpunt, omdat Ajax verdedigend soms enigszins wankel oogde.

Na 21 minuten was het Renate Jansen die FC Twente op voorsprong zette. Een voorzet van Liz Rijsbergen kwam met enig geluk bij Jansen terecht, maar ze rondde zonder twijfels af. Tot de rust ging het redelijk gelijk op. Ashleigh Weerden, die eerder al een paar goede voorzetten gaf, haalde een bal van de Amsterdamse lijn.