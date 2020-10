Italiaanse complimenten voor Oranje: 'Frenkie de Jong speelde geweldig'

Roberto Mancini tijdens het Nations League-duel met Oranje - AFP

Ondanks het puntenverlies tegen het Nederlands elftal en het verlies van de koppositie in de groep aan Polen, heeft de Italiaanse ploeg alle vertrouwen in het bereiken van de eindfase van de Nations League. "Dat is geen probleem", zei Roberto Mancini na het gelijkspel tegen Nederland (1-1) in Bergamo. "We zullen de laatste twee wedstrijden winnen en ons kwalificeren voor het eindtoernooi." De Italiaanse bondscoach kon niet ontkennen dat hij was verrast door het feit dat Oranje in een 5-3-2-formatie aantrad. "Nederland staat voor aanvallend en dominant voetbal, niet voor voetballen met vijf verdedigers. Ik had niet verwacht dat mijn collega Frank de Boer zo zou starten." 'Oranje vreesde onze stijl' Leonardo Bonucci en Alessandro Florenzi, die woensdagavond twintig minuten voor tijd binnen de lijnen kwam, vatten de aanpassing van het Nederlandse systeem vooral op als een compliment voor Italië. "Wij hebben Nederland gedwongen om hun tactiek compleet te veranderen. Voor het eerst in lange tijd speelden ze met vijf achterin. Dat betekent dat ze onze voetbalstijl vreesden en daar moeten we trots op zijn", aldus Florenzi. Bonucci zag dat de Italianen het lastig hadden met de tactiek van Oranje. "Het was voor ons moeilijker om de bal op het middenveld rond te spelen, maar desondanks creëerden we een hoop kansen." Bekijk hieronder de samenvatting van Italië-Nederland. De wedstrijd in de Nations League eindigde in 1-1 door doelpunten van Lorenzo Pellegrini en Donny van de Beek.

Bekijk de samenvatting van Italië - Nederland (1-1) - NOS

Ondanks het behoorlijke aantal mogelijkheden greep Italië naast de overwinning. Doelpuntenmaker Lorenzo Pellegrini meende dat zijn ploeg vooral "ongelukkig" was geweest. "Ik hoop dat we dat snel om kunnen draaien, omdat we onze volgende wedstrijd tegen Polen moeten winnen. Dat is van groot belang. Als we dat duel winnen, zijn we zo'n beetje zeker van de eerste plaats", zei Pellegrini. Mancini genoot van De Jong Bondscoach Mancini had na afloop speciale complimenten voor Frenkie de Jong. "De Jong speelde geweldig. Wat een middenvelder is dat. Eén van de besten van dit moment. Natuurlijk kan ik daar als liefhebber van genieten."