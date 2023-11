In een woonwijk in Breda is vannacht een explosief afgegaan bij een geparkeerde auto. Een voorbijganger raakte gewond, meldt de politie.

De ontploffing was rond 02.20 uur. Omwonenden schrokken wakker van een luide knal, schrijft Omroep Brabant .

Ruit eruit

De auto raakte beschadigd. Eén ruit vloog eruit. Over een motief of over mogelijke daders is niets bekendgemaakt. De politie zoekt nog naar getuigen.