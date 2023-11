Oud-topman van VDL Wim van der Leegte (76) overleden

Oud-topman van VDL Wim van der Leegte is afgelopen nacht onverwachts overleden in zijn woonplaats Duizel. Dat bevestigt een woordvoerder aan Omroep Brabant . Hij werd 76 jaar.

De Brabantse ondernemer richtte de VDL Groep (VDL staat voor Van der Leegte) op. Het bedrijf produceert onder meer autobussen en andere industriële producten. Hij was er van 1972 tot en met 2016 president-directeur. Hij droeg het bedrijf vervolgens over aan zijn zoon Willem. Op dat moment had het bedrijf 14.000 werknemers en een omzet van ruim drie miljard euro.

In 2012 nam VDL autofabriek NedCar in Born over. Van der Leegte betaalde daar het symbolische bedrag van 1 euro voor. Hij haalde vervolgens BMW als nieuwe klant binnen.

Miljardair

Van der Leegte nam op 19-jarige leeftijd het bedrijf van zijn vader over. Hij onderbrak daarvoor zijn studie werktuigbouwkunde en behaalde uiteindelijk 38 jaar later zijn hbo-diploma aan de Fontys.

Van der Leegte was als miljardair een van de rijkste mensen in ons land. In 2014 werd hij benoemd tot Commandeur in de Orde van Oranje-Nassau vanwege zijn verdiensten voor de Nederlandse maakindustrie.