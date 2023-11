F1-fans eisen per persoon 30.000 dollar schadevergoeding na putdekseldebacle

Op donderdag (lokale tijd) viel de eerste trainingsdag van de Grand Prix van Las Vegas grotendeels in het water. De eerste training moest na acht minuten om veiligheidsredenen worden gestaakt, nadat de Ferrari van Carlos Sainz zwaar beschadigd was geraakt door een losgeslagen putdeksel.

Max Verstappen, die zondag de Grand Prix wist te winnen , sprak eerder in het weekend zijn medelijden uit richting de fans. "Ze moesten eerst heel lang wachten en werden er toen alsnog uitgegooid. Als ik een fan was geweest, dan zou ik de hele tent hebben afgebroken. Dit kan toch niet?"

Een dag later bood de Formule 1 getroffen toeschouwers een vouchercode aan voor de fanshop van het circuit ter waarde van 200 dollar (183 euro). In dat bericht werden, vermoedelijk om juridische redenen, geen excuses aangeboden aan de toeschouwers.

Pas om 4.00 uur 's nachts lokale tijd was de training voorbij. Dat gebeurde voor lege tribunes, want het publiek was 'om veiligheidsredenen' gedwongen te vertrekken.

De goedkoopste kaartjes voor de GP van Las Vegas kostten zo'n 1.000 euro. Tel daarbij de reis- en overnachtingskosten en 'emotionele schade' bij op, en de geëiste 30.000 dollar aan schadevergoeding is verklaard.

F1 hoopt op begrip

"We zullen de rechten verdedigen van de fans die vaak grote afstanden hebben afgelegd en een klein fortuin hebben betaald om hier aanwezig te zijn, maar die de ervaring waarvoor ze gekomen zijn gemist hebben", schrijft Dimopoulos Law.

Vrijdag stuurde de Formule 1 samen met de lokale organisatie een verklaring uit. "We zijn allemaal weleens bij een evenement als een concert, sportwedstrijd of een Formule 1-race geweest, dat geannuleerd moest worden wegens factoren als weersomstandigheden of technische problemen. Dat gebeurt soms en we hopen dat mensen er begrip voor hebben."