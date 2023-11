Onrust bij bedrijf achter ChatGPT na gedwongen vertrek topman

Het Amerikaanse bedrijf OpenAI worstelt met het vertrek van topman Sam Altman. Afgelopen vrijdag werd hij door de directie van het bedrijf achter de geavanceerde tekstgenerator ChatGPT ontslagen , omdat het bestuur zei geen vertrouwen meer in de 38-jarige Altman te hebben.

Volgens verschillende media vond een deel van het bestuur dat Altman te snel vaart wilde maken met het bouwen van software voor kunstmatige intelligentie.

Inmiddels is op dat ontslag felle kritiek komen te staan van investeerders en medewerkers, en worden er pogingen ondernomen om Altman terug te halen bij het bedrijf. Onder meer grootaandeelhouder Microsoft en verschillende medewerkers proberen Altman over te halen om terug te keren bij OpenAI, zo melden onder meer Bloomberg en The Wall Street Journal.

Zo zou topman Nadella van Microsoft contact hebben met Altman over een terugkeer, en hem steunen.

Strategiedirecteur Jason Kwon schreef volgens verschillende media in een intern bericht "optimistisch" te zijn dat er een oplossing komt. Altman was het gezicht van OpenAI en wordt ook gezien als beeldbepalend in de revolutie van kunstmatige intelligentie.

Nieuw bedrijf in AI

Het is de vraag of Altman daadwerkelijk wil terugkeren bij zijn oude werkgever. Tegen persbureau Reuters zegt een ingewijde dat Altman overweegt zelf een bedrijf in kunstmatige intelligentie te starten. Daarbij zouden meerdere belangrijke OpenAI-medewerkers en andere mensen die loyaal zijn aan hem aansluiten.

Bovendien speelt er nog iets anders waardoor er onder medewerkers en beleggers onrust is: de geplande beursgang van OpenAI. Het bedrijf zou zo'n 86 miljard dollar waard zijn. Microsoft is met 49 procent van de aandelen grootaandeelhouder, maar ook andere investeerders en veel medewerkers hebben aandelen in het bedrijf.

Altman richtte OpenAI in 2015 op met onder anderen Tesla-oprichter Elon Musk en Amazon. Het bedrijf lanceerde vorig jaar ChatGPT. De komst van ChatGPT leidde tot een enorme groei van de interesse in kunstmatige intelligentie en de ontwikkeling van AI.