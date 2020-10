Openhartige renner, agenten en motorrijder brengen Giro in verlegenheid

Toen Thomas de Gendt het nieuws hoorde, schrok hij zich rot. Hij voelt zich niet veilig in de Giro. "Het gaat de verkeerde kant op. Ik heb het gevoel dat de organisatie dingen verzwijgt", zei de Belg van Lotto-Soudal voor de start van de twaalfde etappe tegen Sporza.

Het Italiaanse Tuttobiciweb meldt dat nu ook zeventien politieagenten die rond de Giro het parcours van de E-bikerijders bewaakten, besmet zijn geraakt. Zij testten maandag positief, zijn in quarantaine geplaatst, maar niet in contact geweest met de profrenners.

Dat het Giro d'Italia-peloton nog steeds rondrijdt door Italië, is eigenlijk een wonder. Diverse renners en stafleden zijn in de bubbel al positief getest op het coronavirus, maar daar blijft het niet bij.

"Ik moet eerlijk zijn: mijn hoofd staat niet echt naar koersen", ging De Gendt verder. "Hebben die agenten alleen de E-bikerijders begeleid? Ja, ja, ja, ja... Dat is een uitleg die ze er aan geven."

"Als je wacht op je ploeg, de organisatie of de regering, dan komt het te laat. Op dit moment heb ik nog niet de ballen om te zeggen dat ik niet start, maar dat kan straks wel zo zijn. Ik vond het in de Tour veel veiliger. Daar voelde ik me op geen enkel moment onveilig."

Viviani-motoragent bestraft

En dan is er nog de agent die woensdag midden in het peloton ging rijden en Elia Viviani op een rotonde ten val bracht. Ook hij is uit de Giro gehaald, maar dan voor straf. En met een boete van 466 euro.