Gefrustreerde Luiten mist speelkaart PGA tour en smijt golfclubs in de boom

Joost Luiten is er bij het slottoernooi van de Europese tour in Dubai niet in geslaagd een speelkaart voor de Amerikaanse PGA tour te bemachtigen.

Een topklassering op het DP World Tour Championship was daarvoor vereist, maar de Zuid-Hollander kwam daar nooit in de buurt. Sterker nog: Luiten eindigde bijna als laatste.

De 37-jarige Luiten, zesvoudig winnaar op de Europese tour, belandde na vier bogies en drie birdies in de vierde ronde op de 48ste plaats in de eindklassering. Vijftig golfers deden mee aan het toernooi.

Frustratie

In de vierde ronde nam de frustratie bij Luiten op een bepaald moment de overhand. Na een mislukte bal smeet hij zijn golfclub in een boom. De stok bleef hangen. Luiten wierp er nog twee clubs achteraan om de vasthangende club eruit te krijgen, maar ook die stokken raakten verstrikt in de takken.

Bekijk hier hoe Luiten met andere clubs en stokken probeert zijn golfclub uit de boom te krijgen: