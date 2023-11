'Fenomeen en geinponem' Geels als voetballer onderbelicht door bescheidenheid

"Een fenomeen", is het eerste dat bij voormalig voetballer Heini Otto opkomt als hij aan Ruud Geels denkt. Het bericht van Geels' overlijden kwam zaterdag dan ook "als een bom binnen" bij Otto, net als bij andere voetbalprominenten als Michael van Praag en bondscoach Ronald Koeman. Otto: "Hij was een grootheid. Ik heb helaas nooit met hem mogen voetballen, altijd tegen hem. En, ja, als je vier keer topscorer bent van de eredivisie, zo veel wedstrijden voor Ajax, maar ook PSV en Feyenoord hebt gespeeld, dan ben je gewoon een fenomeen in de voetballerij." Voormalig Ajax-voorzitter Van Praag kende oud-Ajacied Geels, die 75 jaar is geworden, "heel goed". Van Praag: "Hij was een hele vrolijke jongen. Een geinponem, zoals we dat in Amsterdam noemen."

Maar volgens Van Praag was Geels ook heel bescheiden. "Dat is juist het gekke. Een spits is meestal niet bescheiden, dat zijn jongens die willen winnen. Als je hem tegenkwam, zei hij je altijd gedag. En als je hem een compliment gaf, had hij daar altijd moeite mee dat te accepteren. Een hele bijzondere sportman." Door die karaktereigenschap is Geels volgens Van Praag misschien ook wel een wat onderbelichte voetballer gebleven. "Als je bescheiden bent, dan timmer je niet zo aan de weg. Je doet je ding, gaat het spelershome in en dan sluip je weer naar huis." "En door die bescheidenheid, dat zie je wel vaker, wordt er niet zo veel over je gezegd. Hij heeft zich daarna natuurlijk ook niet veel meer laten zien en dan gaan mensen je vergeten." Harde voetbalwereld Geels voelde zich niet altijd thuis in de soms harde voetbalwereld, merkte ook Van Praag. Doelpuntenmachine Geels beleefde naar eigen zeggen door pesterijen de "ergste weken uit zijn leven" tijdens het WK van 1974, waar hij geen minuut speelde.

Van Praag: "Zo zijn voetballers, hè. Niet alleen harde grappen, maar ook hele leuke grappen en met elkaar dollen. Dat was niet aan hem besteed, dus hij begreep het ook soms niet als hij in de maling werd genomen. Dan nam hij dat serieus. Ja, dat was zijn karakter." Over Geels' periode na zijn voetbalcarrière weet Van Praag "eigenlijk niks", maar een leuke anekdote over de voetballer Geels heeft hij nog wel. "Ruud had een toupetje, want hij was kaal. Maar hij wilde een keer koppen. Dus dat deed hij, maar zijn toupet viel op de grond. Toen hebben ze allemaal nog moeten zoeken waar dat lag en vanaf dat moment heeft hij het toupetje af gedaan."

