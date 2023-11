Kaptein strijdbaar voor nieuwe clash met Ajax: 'Hoop dat we ze gaan opvreten'

"Dit zijn de wedstrijden waarvoor je speelt", vervolgt Kaptein. "Dit zijn de leukste wedstrijden. We hebben er allemaal heel veel zin in en ik denk dat we er klaar voor zijn."

"Ik hoop dat we ze gaan opvreten", zegt Twente-middenvelder Wieke Kaptein lachend wanneer haar wordt gevraagd wat het zondagmiddag gaat worden tussen haar FC Twente en Ajax. Twente is de trotse koploper van de eredivisie met achttien punten uit zes wedstrijden, Ajax speelde dit seizoen een keer gelijk en volgt zodoende op twee punten.

In de voorlaatste speelronde wist Ajax toen met 1-0 te winnen van Twente, waardoor het op de laatste speeldag een punt voorsprong had. Die voorsprong werd niet meer weggegeven; de titel was voor Ajax.

Daarnaast plaatste Ajax zich onlangs voor de Champions League, waarin het afgelopen woensdag knap won van Paris Saint-Germain. Twente verloor in de voorronde van BK Häcken. Het zijn harde feiten, maar bij Twente worden die niet gebruikt om te zwelgen in zelfmedelijden of om met een jaloerse blik richting Amsterdam te kijken.

"Frustratie richting Ajax is er niet, maar wel richting onszelf", aldus Kaptein. "We hadden er als team moeten staan in de wedstrijden om plaatsing voor de Champions League. Dat we er niet in zitten hebben we zelf gedaan, dat kunnen we niemand anders verwijten. Nu willen we Ajax pakken..."