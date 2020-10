Listige heuvelrit in de Giro, De Gendt voelt zich onveilig na nieuwe besmettingen

Onze Belgische collega Renaat Schotte sprak voor de start met Thomas De Gendt. Deze etappe zou de Belg op papier goed moeten liggen. Maar voor het vertrek was hij met hele andere dingen bezig, zo liet hij weten aan Sporza.

"Ik moet eerlijk zijn: mijn hoofd staat niet echt naar koersen na het nieuws van de 17 besmette agenten. Het gaat de slechte kant op in deze Giro. We zijn met renners al twintig minuten aan het discussiëren over al dan niet starten omdat we ons een beetje onveilig beginnen te voelen. Ik vond het in de Tour veel veiliger. Daar voelde ik me op geen enkel moment onveilig. Maar ik heb het gevoel dat de organisatie dingen verzwijgt en er een draai aan geeft."

