Beachduo Immers/Van de Velde boekt na halfjaar al eerste toernooizege

Matthew Immers en Steven van de Velde hebben hun eerste toernooizege in het beachvolleybalcircuit geboekt. De Nederlanders, die pas sinds april een duo vormen, waren in het Thaise Chiang Mai de sterkste op het challenge-toernooi, het op een na hoogste niveau van de Pro Tour.

In de finale overklasten Immers en Van de Velde het als zevende geplaatste Poolse duo Piotr Kantor/Jakub Zdybek. De 23-jarige Immers en de 29-jarige Van de Velde, die als vierde geplaats waren in Thailand, beslisten het duel in twee sets: 21-16, 21-13.

Ze sloegen in de eerste set vanaf 3-3 met drie punten op rij een gat, dat de Polen vervolgens niet meer gedicht kregen. Kantor en Zdybek bleven in set twee bij tot 6-6, maar werden daarna compleet weggespeeld.

Nieuw koppel

Van de Velde begon het seizoen aan de zijde van Christiaan Varenhorst, maar vanwege een rugblessure bij Varenhorst, speelde hij in april al wat toernooien met Immers. Dat beviel zo goed, dat Van de Velde een maand later besloot definitief te breken met Varenhorst en verder te gaan met Immers.