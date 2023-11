Na 'leuke race' zingt vrolijke Verstappen 'Viva Las Vegas', maar kritiek blijft staan

Of het de beste race van het jaar was? "Dat weet ik niet, maar ik heb me goed vermaakt", zei Max Verstappen na de Grand Prix van Las Vegas. "Het was erg leuk vandaag, ik denk dat iedereen ervan genoten heeft." Na een race vol incidenten en wisselende kansen werd Verstappen de winnaar van de eerste Formule 1-race over de beroemde strip in Las Vegas. In zijn ereronde zong hij vrolijk 'Viva Las Vegas' van Elvis Presley over de boordradio. "Ik moest dat zingen voor teambaas Christian Horner, want hij was jarig dit weekend. Dat was zo beloofd", vertelde de Red Bull-coureur. Beluister in deze tweet de zangkunsten van Verstappen bij zijn ereronde in Las Vegas:

Zo sloot Verstappen het weekend in Las Vegas toch nog met een vrolijke noot af. In aanloop naar de race had hij zich uitermate kritisch getoond. " Ik voel me hier een clown, het draait voor 99 procent om de show " en " als ik een fan was geweest, dan had ik de hele tent afgebroken ", zei hij onder meer. Tijdstraf terecht Van zijn kritiek op de randzaken nam Verstappen na zijn zege geen woord terug. Maar dat nam niet weg dat de race zelf hem veel plezier bracht. Verstappen moest hard werken voor zijn achttiende zege van het seizoen. Na een inhaalactie bij de start op Charles Leclerc kreeg hij een tijdstraf van 5 seconden. En later in de race werd hij aangereden door George Russell, met flink wat schade tot gevolg. "Over de boordradio was ik wat geïrriteerd over die tijdstraf. Maar nadat ik de beelden heb teruggezien, moet ik zeggen dat het terecht was", zei Verstappen. Tijdens een ritje naar het podium analyseren Leclerc, Verstappen en Pérez de race in Las Vegas.

"Daarna gebeurde er van alles, met twee safetycars. Gelukkig was de auto na de botsing met Russell nog goed bestuurbaar. De hele top drie heeft vandaag aan de leiding gereden, dat zegt wel wat over deze race." Lovende woorden Op de persconferentie na de race spraken ook nummer twee Charles Leclerc en nummer drie Sergio Pérez enthousiast over de spannende GP van Las Vegas. "Het laatste duel met Pérez was echt heerlijk", vertelde een stralende Leclerc. "Ik heb rondenlang geprepareerd om één aanval te kunnen doen, prachtig dat het lukte." En Pérez: "Na een incident bij de start waarbij ik mijn voorvleugel moest vervangen, had ik een leuke comeback. Na de eerste pitstop was ik pijlsnel en kon ik mooie inhaalacties maken." En zo werd er met lovende woorden teruggeblikt op een raceweekend dat nog met een farce begon. Door een losgeslagen putdeksel viel de eerste trainingsdag grotendeels in het water.

"Als liefhebber van mijn sport deed die eerste dag me veel pijn", zei Leclerc daarover. "Ik ben opgelucht dat we daarna vlekkeloze dagen hebben gehad." Contract voor 10 jaar Dat zal ook gelden voor de Formule 1-leiding, die een tienjarig contract met de race in de gokstad sloot. Verstappen en zijn collega's zullen hier dan ook nog vaak terugkeren. Voor die komende edities zijn er nog genoeg dingen die beter kunnen, stelden de coureurs. "Ik vind dat we erg laat hebben gereden, de race begon pas om 22.00 uur lokale tijd", zei Leclerc. "Volgend jaar liever iets vroeger, dan zijn de temperaturen ook beter."

