Nuis verplettert concurrentie ook op 1.000 meter bij wereldbeker in Peking

Kjeld Nuis heeft na de 1.500 meter ook de 1.000 meter gewonnen bij de wereldbekerwedstrijden in Peking. Op het ijs waar hij in 2022 olympisch goud veroverde op de schaatsmijl, was hij maar liefst 0,88 seconde sneller dan de Noor Havard Lorentzen. De Chinees Zhongyan Ning werd derde.

Nuis veroverde vrijdag op de 1.500 meter al het goud met een sterke en tactisch slimme race. Ook nu legde hij een knappe rit op het ijs tegen de Japanner Taiyo Nonomura. Zijn opening was goed, sneller dan een week geleden, en Nuis kon daarna van de Japanner profiteren op de kruising.

Met een ijzersterke ronde van 24,8 - veruit de snelste van het veld - maakte Nuis het verschil. Met 1.08,11 kwam Nuis ook nog in de buurt van het baanrecord (1.07,92) waarmee Thomas Krol in 2022 olympisch goud veroverde.

Wereldkampioen Jordan Stolz deed niet mee in Peking. Hij koos ervoor om te trainen in Heerenveen .