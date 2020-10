BMX’er Van Gendt bouwt olympische baan na in zijn 'achtertuin'

Twan van Gendt - ANP

Graafmachines rijden deze week af en aan in het Brabantse Ammerzoden. Ze zijn hard aan het werk om de olympische droom van regerend wereldkampioen BMX, Twan van Gendt, waar te maken. Er wordt in Ammerzoden gewerkt aan een replica van het eerste stuk van de olympische BMX-baan van Tokio, vertelt Van Gendt in de NOS olympische podcast. Hij wil volgend jaar bij de Spelen zo optimaal mogelijk aan de start te verschijnen. "Dat ik voor het WK in Zolder drie keer per week daar was, was de basis voor mijn titel. Ik was overal op voorbereid. Maar je kan natuurlijk niet drie keer per week naar Tokio vliegen. Dus ik zei: kunnen we de baan dan niet namaken? Dat begon als grapje. Maar deze week gaat de verbouwing dus beginnen."

Iedere twee weken komt er een nieuwe olympische podcast online. Wil je geen enkele aflevering missen? Abonneer je dan via je favoriete podcast-app. Eerder in deze serie spraken we met onder anderen wielrenster Annemiek van Vleuten, judoka Noël van 't End, zeilster Lobke Berkhout en turner Bart Deurloo.

Henry Schut in gesprek met Twan van Gendt voor de NOS Olympische podcast - NOS

De bulten worden gebouwd in zijn 'achtertuin', want Ammerzoden ligt op tien minuten rijden van zijn nieuwe huis in Rosmalen. De bouw van de BMX-baan is een project dat Van Gendt op het lijf geschreven is. Begin dit jaar verbouwde hij zijn eigen huis. Klussen voor Nuis Zijn wereldkampioenstrui is bij binnenkomst meteen goed zichtbaar. "Nou, die moet nog een ander plekje krijgen. Hij verhuist straks naar de sportruimte. Medaille erbij, misschien ook de fiets, die staat nu nog in de schuur", wijst hij. Maar de BMX-baan is niet het enige waar hij de komende tijd druk mee is: hij gaat ook aan de slag voor Kjeld Nuis. Ook de schaatskampioen is onlangs verhuisd, en wist Van Gendt voor een klus te vinden. Hoe dat zit? Luister de hele aflevering hier.