Leerdam herstelt zich met 'prima' 500 meter en brons, Jackson wint opnieuw

Erin Jackson heeft in Peking ook de tweede 500 meter van het wereldbekerweekeinde gewonnen. De Amerikaanse olympisch kampioen was in de olympische schaatshal een klasse beter dan de rest. Met haar tijd van 37,54 was ze 0,31 seconde sneller dan de Koreaanse Minsun Kim. Jutta Leerdam snelde naar het brons. Vrijdag won Jackson ook de eerste omloop in Peking. Toen werd Leerdam nipt vierde. Leerdam voelde zich de afgelopen dagen niet helemaal lekker, vertelde ze gisteren nadat ze na achttien zeges op rij weer eens een 1.000 meter had verloren. Desondanks perste ze er op de slotdag nog een "prima" 500 meter uit. Met 37,88 gaf ze wel 0,34 seconde toe op de olympisch kampioen. Bekijk de reacties van Jutta Leerdam en Femke Kok:

Regerend wereldkampioen Femke Kok meldde zich vrijdag met koorts af voor de eerste 500 meter, maar bij de tweede omloop wilde ze toch een poging wagen om niet te veel plaatsen te verliezen in het wereldbekerklassement. Na drie dagen met koorts op bed gelegen te hebben, kwam ze tot 38,57. Daarmee werd ze negende. Daar was Kok tevreden mee, want ze voelde zich nog steeds niet goed. "Ik ben echt een vaatdoek, geen power, geen coördinatie. Maar ik heb mijn punten binnen en kan volgende week weer gewoon in de A-groep starten."

Kijk live De wereldbekerwedstrijden in Peking zijn live te zien via deze livestream op NOS.nl, de NOS-app, NPO1 extra en de app op je smart-tv, met analyses van Mark Tuitert. Er staan nog drie afstanden op het programma in Peking vandaag: de 3.000 meter voor vrouwen (11.13 uur), de teamsprint voor vrouwen (12.13 uur) en de massastart voor mannen (12.42 uur).

Marrit Fledderus, die ook niet helemaal fit in de rondte reed in Peking, werd net als vrijdag zesde (38,27). Naomi Verkerk had vrijdag een minder goede dag, maar nu herstelde de 23-jarige sprinter zich met 38,43. Daarmee eindigde ze als achtste. Dione Voskamp deed het juist weer minder dan vrijdag, toen ze netjes zevende werd. Voskamp struikelde bijna bij de start en kwam tot 38,62, waarmee ze veertiende werd.