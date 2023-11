Dode door steekpartij concertgebouw TivoliVredenburg, verdachte voortvluchtig

Bij een steekpartij in het Utrechtse muziekcentrum TivoliVredenburg is vanochtend een man omgekomen. Dat meldt de politie. Alle evenementen die voor vandaag gepland waren in het centrum zijn afgelast.

Op het moment van de steekpartij, rond 07.00 uur, waren er in het gebouw geen evenementen meer. Volgens de politie was het uitgaanspubliek op het moment van de steekpartij al naar huis. Het is onduidelijk wat de dader en het slachtoffer op dat moment in TivoliVredenburg deden.

In Tivoli was vannacht een hardcore-evenement dat om 06.00 uur eindigde en een maandelijks lhbtiq-feest, dat om 04.00 uur stopte.

Traumahelikopter

Wat er zich precies heeft afgespeeld in het centrum is onduidelijk. Hulpdiensten rukten groots uit, onder meer met een traumahelikopter, maar hulp voor de man mocht niet meer baten. De verdachte is na de steekpartij gevlucht.

Directeur Jeroen Bartelse van TivoliVredenburg noemt het "niet gepast" om het programma vandaag door te laten gaan vanwege de gebeurtenis van vanochtend. Hij zegt "aangeslagen en verdrietig" te zijn.

De politie is op zoek naar een kale man met een lichte huidskleur, die volledig in het blauw is gekleed. Daaroverheen droeg hij een geelkleurige jas. De politie zegt "met man en macht" op zoek te zijn naar de verdachte.