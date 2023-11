Heel India verwacht niets minder dan een wereldtitel van zijn cricketers

Het gastland is de uitgesproken favoriet en 132.000 doldwaze fans in het stadion verwachten niets minder dan een overwinning. Voor de buis kijken nog eens ruim een miljard landgenoten mee. En ook zij doen niet aan verwachtingsmanagement.

En het land dat op het WK cricket de ene na de andere tegenstander oprolt. Achteloos, bijna met dedain. Maar bovenal met de borst vooruit. Want ook dit is het nieuwe India, het team van captain en hardhitter Rohit Sharma. En van een god-in-wording: Virat Kohli.

Want dit is het nieuwe India, het India van 2023. Een land dat blaakt van het zelfvertrouwen, dat economisch een ongekende groei doormaakt, dat dit jaar China passeerde als land met de meeste inwoners, dat als eerste natie erin slaagde op de zuidpool van de maan te landen.

Cricketen konden ze altijd al in India. De sport die in de vroege 18de eeuw was meegenomen door de Engelse bezetter, verspreidde zich als een olievlek over het immense land. In rap tempo groeide cricket uit tot de nationale sport.

Kleine meester

Al in 1983 veroverde India onder leiding van de charismatische captain Kapil Dev de wereldtitel. In 2011 werd dat kunststukje aan de hand van Sachin Tendulkar herhaald. Het was een passend hoogtepunt voor India's favoriete zoon, die was uitgegroeid tot een van de beste batsmen aller tijden en een duizelingwekkend aantal records de zijne had gemaakt.

Tendulkar is met zijn 1,65 meter klein van stuk, maar zijn status in India is nauwelijks te bevatten. De 'kleine meester' bracht de cricketwereld in vervoering met zijn slagen als penseelstreken. De faam die het hem bracht, viel hem zwaar. Over straat lopen was uitgesloten. Af en toe pakte hij om vier uur 's nachts zijn geblindeerde auto, om zo nog iets te kunnen zien van zijn geliefde Mumbai.

De nu 50-jarige grootheid is uiterst vriendelijk, aandoenlijk timide en zelfs een beetje saai. Eerder dit WK nam hij plaats in het commentaarhok om vervolgens zacht prevelend een minutenlang relaas te houden over de manier waarop hij voor een wedstrijd zijn beenbeschermers aantrok. Het ongemak was van de gezichten van de overige commentatoren af te scheppen, maar ingrijpen durfden ze niet.