Verstappen knokt zich ondanks straf en botsing naar zege in GP Las Vegas

Max Verstappen heeft de Grand Prix van Las Vegas op zijn naam geschreven. De Nederlander kreeg een tijdstraf omdat hij Charles Leclerc van de baan duwde bij de start, en maakte gedurende de race contact met George Russell. Verstappen vocht zich echter terug en pakte de zege in de straten van 'Sin City'. Het is de achttiende overwinning van het seizoen voor Verstappen, en zijn derde in de Verenigde Staten in 2023. Met zijn 53ste zege uit zijn carrière evenaart Verstappen het totaal van Sebastian Vettel. Het duo staat achter Lewis Hamilton (103) en Michael Schumacher (91) gedeeld derde op de eeuwige ranglijst van GP-overwinningen.

Leclerc en Sergio Pérez maakten het podium compleet, nadat Leclerc in de laatste ronde voorbij was gegaan aan Pérez. Met zijn derde plaats is Pérez nu zeker van de tweede plek in het WK voor coureurs. Het is de eerste keer dat Red Bull Racing een 1-2 behaalt in het rijderskampioenschap. Bekijk hier de nieuwe WK-stand in de Formule 1:

Foto: 1ef68b10-ce9a-3900-8f06-f6b343ae563f - NOS

Er gebeurde meteen veel bij de start van de wedstrijd. Verstappen pakte de leiding, maar duwde Leclerc wijd in de eerste bocht. Hij zou er een tijdstraf van vijf seconden voor krijgen. Verder naar achteren ontstond er chaos. Carlos Sainz raakte Lewis Hamilton en spinde. Fernando Alonso ging ook rond, waardoor hij, Valtteri Bottas en Sergio Pérez schade opliepen en naar de pits moesten voor reparatiewerkzaamheden. Na een kortstondige neutralisatie door middel van de virtual safetycar, schoof Lando Norris na de hervatting hard van de baan. Het leidde tot een echte safetycar, een volledige neutralisatie. Bij de herstart reden toppers Pérez, Sainz en Alonso allemaal op achterstand.

Foto: a3786a46-5622-32d6-88ed-4ae281cf7fa8 - AFP

Verstappen had het lange tijd moeilijk om weg te rijden bij Leclerc en de Monegask vocht zich terug. In de zestiende ronde pakte de Leclerc de leiding terug. Verstappen maakte meteen zijn pitstop, die vijf seconden langer duurde door zijn straf. Contact Verstappen Na de pitstops van Leclerc bleef hij voor Verstappen en er zat een aantal auto's tussen de twee coureurs. De race van Verstappen werd er niet beter op, toen hij bij een inhaalpoging George Russell raakte. De Brit werd als schuldige aangewezen en kreeg een tijdstraf van vijf seconden. Het leidde tot een safetycar. Pérez, die in de eerste ronde al eens stopte, kon zonder veel tijdsverlies een tweede pitstop maken en kwam uit op de tweede positie achter Leclerc. Ook Verstappen ging nogmaals naar binnen, en reed daarna op plek vijf.

Foto: 462fa99d-2e0b-3a29-8a67-8e9061952910 - AFP