Burgemeester Halsema bezorgd om polarisatie: 'Machteloosheid en verdriet groot'

De Amsterdamse burgemeester Femke Halsema maakt zich zorgen over toenemende polarisatie in haar stad. In Nieuwsuur zegt ze dat het antisemitisme in Amsterdam is verhevigd sinds de aanslagen van Hamas op 7 oktober, maar ook de moslimhaat. "Ik merk dat de machteloosheid en het verdriet heel groot is."

Het Centrum Informatie en Documentatie Israël (CIDI) meldde vorige week dat het aantal antisemitische incidenten in Nederland in de maand oktober bijna is vertienvoudigd ten opzichte van dezelfde maand in voorgaande jaren. Normaal gesproken krijgt de organisatie tien tot veertien meldingen van antisemitisme in oktober, vorige maand waren het er 106.

De meeste Joodse Nederlanders wonen in Amsterdam. "Dan voel je je heel verantwoordelijk", zegt Halsema. "En ik had eigenlijk die cijfers niet nodig om te weten dat dit gaande is en is verhevigd sinds 7 oktober. Veel Joodse Amsterdammers voelen zich onveilig en geïntimideerd. In klaslokalen, op de universiteit, als ze hun huis verlaten."

De burgemeester voegt toe dat er ook sprake is van toegenomen moslimhaat in Amsterdam. "Ik zie ook de enorme machteloosheid onder mensen die vinden dat wat de Palestijnen wordt aangedaan onmenselijk is. Moslims worden uitgescholden voor Hamas-aanhanger. Kinderen hebben er op school last van."

Oproep staakt-het-vuren

Afgelopen maandag stuurde burgemeester Halsema een brief aan demissionair premier Rutte en de Tweede Kamer waarin zij, namens het Amsterdamse college, opriep tot een staakt-het-vuren in Gaza. "In Amsterdam zijn de emoties groot, en veel mensen zijn bezorgd en zelfs bang", is in de brief te lezen. "We doen een beroep op u om ons te helpen onze inwoners te verbinden."

In Nieuwsuur licht Halsema toe: "De gemeenteraad realiseerde zich dat het ongewoon is dat je als stad doet alsof je een internationale organisatie bent. Maar de emoties over het conflict hebben zich diep genesteld in de stad en leiden tot polarisatie. Je ziet dat er in de stad een enorm verlangen is om niet met twee maten te meten en om in het bestuurlijk handelen altijd de mensenrechten centraal te stellen."

Vorige week bezocht Halsema met 17 scholieren uit Amsterdam concentratiekamp Auschwitz in Polen. Het bezoek stond al maanden gepland, maar kreeg door de recente gebeurtenissen in het Midden-Oosten een andere lading: