Wekdienst 19/11: Laatste weekenddag voor verkiezingen • Argentinië kiest president

Goedemorgen! Vandaag is het de laatste zondag voor de Tweede Kamerverkiezingen. Veel politici zijn daarom op campagne, bij evenementen of op pad. En verder kiest Argentinië een nieuwe president. Eerst het weer: de zondag start overwegend droog, met af en toe zon. Vanaf het middaguur trekt vanuit het westen een regengebied over het land, waar zo'n beetje het hele land in de namiddag en avond met te maken krijgt. De temperatuur ligt rond 13 graden en het waait stevig.

Foto: 8924a763-0c9f-3eb0-9a0c-cd636b49d186 - NOS

Ga je de weg op? Hier vind je het overzicht van de wegwerkzaamheden en hier zie je waar er aan het spoor wordt gewerkt. Wat kun je vandaag verwachten? Het is de laatste zondag voor de Tweede Kamerverkiezingen. Veel politici zijn daarom vandaag op campagne, bij evenementen of op pad. En vanavond is om 19.00 uur op NPO 3 het debat te zien van het NOS Jeugdjournaal, met daarin Yesilgöz (VVD), Timmermans (GroenLinks-PvdA), Wilders (PVV), Jetten (D66), Van der Plas (BBB) en Bontenbal (CDA).

Argentinië kiest vandaag een nieuwe president. Het gaat tussen minister van Economie Sergio Massa en Javier Milei, een uiterst rechtse econoom die zegt voor radicale vrijheid en verandering te staan.

En er is veel sport, met de wereldbeker schaatsen in Peking, het WK Veldrijnen in het Franse Troyes en in de basketbalcompetitie BNXT League staan vandaag ZZ Leiden Basketbal en Donar tegenover elkaar.

Wat heb je gemist? Israël en Hamas zijn volgens The Washington Post dicht bij een akkoord over een gevechtspauze en de vrijlating van tientallen gegijzelden. Dat meldt de krant op basis van anonieme bronnen die betrokken zouden zijn bij de deal. De krant schrijft dat bij een akkoord een grote groep gegijzelde vrouwen en kinderen wordt vrijgelaten door Hamas, in ruil voor een staakt-het-vuren van vijf dagen. Er is dan ook ruimte voor humanitaire hulp in de Gazastrook. De Verenigde Staten zouden betrokken zijn bij de gesprekken. Een woordvoerder van het Witte Huis ontkent dat er een deal is, maar zegt dat er wel hard wordt gewerkt om tot een akkoord te komen.

Ander nieuws uit de nacht WHO-team bezocht al-Shifa-ziekenhuis: 'Situatie is wanhopig': een team van de WHO bezocht samen met VN-medewerkers het ziekenhuizen in het noorden van de Gazastrook. De WHO zegt dat er overal medisch en ander afval ligt, waardoor het risico op infecties toeneemt.

Zeker acht doden nadat muur door zware regenval op auto's valt in Dominicaanse Republiek : vanwege waterstromen werd de muur instabiel en viel die op een aantal passerende voertuigen.

Oranje zonder franje naar zege op Ierland, EK-ticket is binnen : het Nederlands elftal had nog één zege nodig om zich voor het EK in Duitsland van volgend jaar te plaatsen, en dat lukte tegen de Ieren. Het werd 1-0. Bekijk hieronder de samenvatting:

De samenvatting van het EK-kwalificatieduel tussen Nederland en Ierland. - NOS

En dan nog even dit: In de serie De Peilers trekken we in aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen met ons mobiele stemhokje door heel Nederland. In deze aflevering strijken we neer in het Forum in Groningen om het te hebben over het verkiezingsthema wonen.