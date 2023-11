Zeker acht doden in Dominicaanse Republiek na omvallen tunnelmuur door regen

Zeker acht mensen zijn in de Dominicaanse Republiek om het leven gekomen nadat een muur aan het einde van een tunnel in hoofdstad Santo Domingo instortte vanwege zware regenval. Vanwege waterstromen werd de muur instabiel en viel die op een aantal passerende voertuigen. Op beelden vlak voor het ongeluk is te zien hoe het water onder de muur door begint te stromen. Als gevolg van het ongeluk heeft de overheid alle tunnels in de buurt gesloten.

Hulptroepen hebben de lichamen onder het puin vandaan gehaald: